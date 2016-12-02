За время работы Луценко уволил 160 руководителей прокуратур

Генеральный прокурор Юрий Луценко за время работы на должности уволил 160 руководителей прокуратур.

Об этом он сообщил в эфире телекомпании "Студия 1+1", передают "Українські новини".

"За время работы я уволил 160 руководителей прокуратур ", – сказал генпрокурор.

По его словам, на должностях прокуроров работают "как честные люди, так и коррупционеры".

Он также напомнил, что 30 ноября назначил руководителя Генеральной инспекции ГПУ.