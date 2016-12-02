За время работы Луценко уволил 160 руководителей прокуратур

00
0
Пятница, 2 декабря 2016, 09:32

Генеральный прокурор Юрий Луценко за время работы на должности уволил 160 руководителей прокуратур.

Об этом он сообщил в эфире телекомпании "Студия 1+1", передают "Українські новини".

"За время работы я уволил 160 руководителей прокуратур ", – сказал генпрокурор.

По его словам, на должностях прокуроров работают "как честные люди, так и коррупционеры".

Он также напомнил, что 30 ноября назначил руководителя Генеральной инспекции ГПУ.

Темы: Генпрокуратура Луценко
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
"ЕвроОптимисты" призвали ГПУ прекратить преследование Лещенка 2 декабря 2016, 02:36
ГПУ не знает, какой компромат Онищенко передал спецслужбам США 1 декабря 2016, 19:23
Адвокат настаивает, что НАБУ уже поставило точку в деле Лещенко 1 декабря 2016, 17:03
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
СБУ завела дело на Охлобыстина по статье терроризм
У члена общественного совета при НАБУ проходят обыски
Луценко: НАБУ просит привлечь к ответственности Холодницкого
Судью Киевского апелляционного админсуда поймали на взятке
Все новости
TED

ТОП-7 видео по защите информации: о "лайках", паролях и сайтах знакомств

Сергей Жадан

Бард Восточной Украины, где все разваливается