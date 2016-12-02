Назначен уполномоченный по вопросу реабилитации раненых участников АТО

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Пятница, 2 декабря 2016, 10:07

Президент Петр Порошенко назначил Вадима Свириденко уполномоченным по вопросам реабилитации раненых участников АТО.

Соответствующий указ обнародован на сайте Администрации главы государства.

Отмечается, что бывший санитарный инструктор медицинской роты 128 отдельного горно-пехотной бригады оперативного командования "Запад" Сухопутных войск ВСУ Вадим Свириденко имеет опыт работы в медицинской сфере и пользуется авторитетом среди общественных организаций и организаций воинов АТО.

 
Свириденко пользуется авторитетом
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Уполномоченный будет мониторить ситуацию по обеспечению реализации права на реабилитацию раненых участников АТО и в случае нарушения таких прав – исправлять ситуацию.

Кроме того, Свириденко будет принимать участие в подготовке нормативно-правовых актов.

 

Темы: АТО
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