Украина завершила учебные ракетные стрельбы на юге – Генштаб

Воздушные силы Вооруженных сил Украины завершили учебные ракетные испытания на юге страны.



Об этом сообщил на своей странице в Facebook начальник Генерального штаба Вооруженных сил Виктор Муженко.



"Успешно завершены контрольно-летные испытания зенитных управляемых ракет. Вооруженные силы сделали важный шаг в плане повышения своей боеспособности и приобретения возможностей по защите своего государства", – сообщил он.

Как известно, 26 ноября в Генштабе Вооруженных сил Украины сообщили о планах провести учения Воздушных сил ВВС с 1 по 2 декабря 2016 года в южной части Украины. Уведомление получили также и международные авиаперевозчики.

Россия в ноте к военному атташе в составе посольства Украины в РФ пригрозила ракетным ударом в случае проведения Украиной военных учений рядом с Крымом.

Секретарь СНБО Украины Александр Турчинов заявил, что суверенное воздушное пространство РФ в Черном море заканчивается посредине Керченского пролива, а там Украина стрелять не намерена.

К вечеру 1 декабря в Минобороны Украины заявили об успешном завершении первого дня проводимых учений по выполнению практических пусков зенитных управляемых ракет и что в пятницу они будут продолжены в полном объеме.

По результатам первого дня было осуществлено 16 пусков ракет с целью поражения условных целей, все успешно.

В то же время 2 декабря в Херсонской области продолжаются учения Воздушных сил Вооруженных сил Украины, однако запуски ракет не осуществляются.



"Согласно плану проведения учений, у нас сегодня резервный день. Запуска ракет нет", - заявил в пятницу начальник пресс-службы Воздушных сил ВСУ Роман Юрчило.