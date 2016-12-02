Киев из-за долгов остановил подачу воды в ОРЛО

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Пятница, 2 декабря 2016, 12:40

Попаснянский районный водоканал 1 декабря перестал поставлять воду для 1,2 млн жителей, находящихся на временно оккупированной территории Луганской области.

Об этом в пятницу сообщает Луганская областная государственная администрация.

Причиной остановки работы водоканала является обесточивание его объектов.

"Более 90% добываемой воды предприятие поставляет на временно оккупированную территорию, но оплату за это не получает. В результате КП "Попаснянский районный водоканал" не имеет возможности рассчитываться за энергоносители, выплачивать заработную плату, закупать расходные материалы", - сказано в сообщении.

Указывается, что сумма расходов за поставленную на временно оккупированную территорию Украины воду за год составляет 230 млн грн.

"На сегодня задолженность КП "Попаснянский районный водоканал" перед ООО "Луганское энергетическое объединение" за потребленную электрическую энергию составляет около 124 млн грн", - Говорится в сообщении.

Поэтому "Луганское энергетическое объединение" 1 декабря обесточило агрегаты Петровской насосной станции 2-го подъема, "которыми осуществлялась подача воды на территорию ОРЛО (в направлении Луганска) около 10 тыс. м3 в сутки".

Заместитель председателя облгосадминистрации Владимир Гуц заявил, что единственный путь возобновления водоснабжения является "уплата стороной боевиков долгов за воду, которая была оказана на неподконтрольную украинской власти территорию в полном объеме".

Как известно, КП "Попаснянский районный водоканал" является поставщиком воды для 80 тыс. Жителей области, проживающих на контролируемой украинскими властями территории, и близко для 1,2 млн жителей Луганщины - на временно оккупированных территориях.

Украинская правда

Темы: Киев Донбасс Луганская область
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IP: 195.138.81.---Kotia02.12.2016 13:39
Так ліквідуйте це кипуче ОРЛО до бісової мами
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