Посольство США прокомментировало "визу Онищенко"

Посольство США в Украине прокомментировало факт обращения беглого народного депутата Александра Онищенко в правоохранительные службы Америки и подчеркнуло, что вся информация пошла от одного определенного человека.

Об этом сообщает в пятницу издание ZN.UA.

"Следует также помнить, что вся эта информация пошла от одного определенного человека, и как говорят в Америке "consider the source" (смотрите, кто говорит), – заявили в посольстве.

В дипломатическом ведомстве также отметили, что, как правило, не предоставляют комментариев по правоохранительным вопросам.

"Мы также видели эти сообщения, и можем только перенаправить вас в Министерство юстиции США… По закону мы также не обсуждаем выдачу виз. Мы не можем обсуждать отказы в визах. Мы не можем обсуждать отзывы виз", – добавили в посольстве США.

Как сообщалось, Онищенко заявил, что передал Соединенным Штатам Америки компромат на Порошенка, который он записывал в течение года.

В Администрации президента прокомментировали эти заявления только тем, что правоохранительные органы ожидают его возвращения.

2 декабря источник агентства "Интерфакс-Украина" в дипломатических кругах в Киеве выразил мнение, что Онищенко не смог получить американскую визу, что свидетельствует об отношении к нему официальных властей США.

Позже в подкрепление своих слов Онищенко прислал в редакцию "Украинской правды" фотокопию визы.