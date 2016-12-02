На Чонгаре начали возводить телебашню, которая будет вещать на Крым

В поселке Чонгар Генического района Херсонской области начали строить телерадиокомуникационную башню, которая будет давать сигнал на временно оккупированный Крым.



Об этом сообщает заместитель министра информационной политики - руководитель аппарата Артем Биденко в пятницу.



"На Чонгаре, начало монтажа 150-метровой башни. Вторая секция установлена. Отсюда скоро будет вещание на Крым", – написал он в Facebook.

Украинская правда