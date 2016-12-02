Насалик поехал в тур Эмиратами за полмиллиона

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Пятница, 2 декабря 2016, 16:39

Министр энергетики Игорь Насалик приобрел у компании из Объединенных Арабских Эмиратов SNTTA Emir Tours тур стоимостью 505 тысяч гривен.

Об этом говорится в его сообщении о существенных изменениях имущественного состояния.

В свою очередь издание "Украинские новости" со ссылкой на ответ Минэнерго сообщает, что Насалик сейчас находится в двухнедельном отпуске – с 28 ноября до 11 декабря.

Как известно, в декларации за 2015 год Насалик декларировал оплату отеля и покупку движимого имущества на Мальдивах стоимостью 574 тысячи гривен.

Украинская правда

Темы: декларация
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Комментарии — 2
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IP: 93.72.86.---Гармидер02.12.2016 17:46
Хто вам заважає 25 років відкладати пенсію, а потім на тиждень злітати в емірати?
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IP: 176.122.120.---EVGO02.12.2016 17:17
Насалик до гос. службы занимался бизнесом. помню как он перед тем как стать мером Калуша пригласил в себе домой людей и показал как он живет. чтобы потом не говорили что он наворовал себе на дом, на машину и т.д. может себе позволить сьездить в такой тур - на здоровье.
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