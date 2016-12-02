В Москве освятили автозаки

Автопарк управления по конвоированию заключенных освятили в столице России.

Об этом сообщает 2 декабря сайте УФСИН по Москве.

Отмечается, что помощник начальника УФСИН по организации работы с верующими протоиерей Константин Кобелев совместно с диаконом Кириллом Марковским совершил освящение парка служебных автомобилей управления по конвоированию.

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Отец Константин прочитал молитву и окропил машины святой водой.

Отмечается, что автопарк управления по конвоированию УФСИН по г. Москве насчитывает несколько десятков единиц автотранспорта.