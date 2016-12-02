В Москве освятили автозаки

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Пятница, 2 декабря 2016, 17:17

Автопарк управления по конвоированию заключенных освятили в столице России.

Об этом сообщает 2 декабря сайте УФСИН по Москве.

Отмечается, что помощник начальника УФСИН по организации работы с верующими протоиерей Константин Кобелев совместно с диаконом Кириллом Марковским совершил освящение парка служебных автомобилей управления по конвоированию.

 
уфсин

Отец Константин прочитал молитву и окропил машины святой водой.

Отмечается, что автопарк управления по конвоированию УФСИН по г. Москве насчитывает несколько десятков единиц автотранспорта.

Темы: Росcия
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Комментарии — 2
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IP: 50.70.246.---Potting Soil02.12.2016 19:22
Ще залишилося освятити воронки, "розстрільні трійки", катівні і "-лаги" бувшого Гулагу.
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IP: 157.158.16.---Mykola Bratiichuk02.12.2016 18:17
Дуже вірне рішення. Скоро в Росіїї це буде один з головних видів транспорту.
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