Климкин: Новая встреча в "нормандском формате" пока не планируется
Новая встреча министров иностранных дел в "нормандском формате" (Украина, Германия, Франция, Россия) пока не намечается.
Об этом заявил глава МИД Украины Павел Климкин в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" в пятницу в Варшаве.
"Пока нет договоренности о новой встрече министров иностранных дел", - сказал Климкин.
По его словам, проблема заключается не в самой организации встречи, а в ее наполнении, ведь предыдущая встреча в Минске никакого результата не дала.
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