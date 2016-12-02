В ГПУ сомневаются, что Шуляк законно пересек границу с РФ

В Генеральной прокуратуре сомневаются, что бывший командующий внутренними войсками Станислав Шуляк официально пересек украинско-российскую границу, и обещают возбудить уголовное производство по этому факту.

Об этом в пятницу журналистам в суде заявил прокурор ГПУ Роман Псюк.

"Мы не знали факта пересечения границы, когда это было сделано, как это было сделано, поскольку никакой официальной информации в Госпогранслужбе по этому поводу нет. И мы ставим под сомнение слова господина Шуляка о том, что он официально пересек границу", - сказал он.

Прокурор также отметил, что во время судебного следствия будет дана оценка действиям должностных лиц Госпогранслужбы, которые допустили пересечение государственной границы Шуляком.

"По нашему мнению, это было незаконное пересечение границы. Поскольку еще раз подтверждаю тот факт, что Госпогранслужба не располагает официальными данными о пересечении границы Шуляком", - подчеркнул он.

Одновременно Псюк сообщил, что по факту незаконного пересечения государственной границы Шуляком будет зарегистрировано уголовное производство, в рамках которого будет устанавливаться пункт пропуска, через который Шуляк мог пересечь границу, и обстоятельства пересечения, и должностные лица, которые допустили факт пересечения границы Шуляком.

Как сообщалось, отвечая на вопросы прокурора во время допроса Шуляк отметил: когда ему стало известно о том, что он объявлен в розыск в Украине, в ночь на 27 февраля он прибыл на один из контрольно-пропускных пунктов восточного региона между Россией и Украиной, где ему было разрешено покинуть территорию Украины.

На уточняющий вопрос прокурора, Шуляк отказался называть конкретный контрольно-пропускной пункт, потому что он не хочет, чтобы "у людей потом были неприятности". Шуляк отметил, что госграницу Украины он пересек по своему паспорту гражданина Украины.

Укринформ