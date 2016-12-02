Шуляк обиделся, что Полторак его обманул, и рассказал о друзьях в РФ

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Пятница, 2 декабря 2016, 20:06

Бывший командующий Внутренними войсками МВД Станислав Шуляк узнал о своем смещении с должности в ночь на 23 февраля 2016 года от офицеров.

Об этом он сказал Святошинскому райсуду Киева, давая показания по видеосвязи из российского суда в Ростове-на-Дону в деле против бывших сотрудников "Беркута".

"О том, что уже решен вопрос о моем смещении, я узнал в ночь с 22 на 23 февраля. Указ официальный, насколько я знаю из источников, был 26 числа – о назначении (Степана) Полторака командующим внутренними войсками. Но 22 февраля ночью офицеры, которым я доверяю, мне сказали, что вопрос уже о назначении Полторака решен", – сказал Шуляк.

"Тем более, что меня Полторак обманул. Он за 2 часа до моего приезда в Харьков мне говорил, что он находится в Харькове, а когда я приехал, то его в Харькове не было. И когда он уехал в Киев – не известно. И по какому вопросу он уехал в Киев, не доложив командующему (Шуляку) об этом?" – заявил он.  

После этих событий Шуляк выехал в Россию.

Он также рассказал суду, что, работая в Украине, поддерживал в России отношения с друзьями – в том числе, и в силовых ведомствах РФ.

"Я, естественно, поддерживал отношения с сокурсниками по училищу, с моими бывшими сослуживцами в воздушно-десантных войсках – как тогда, так и сейчас. Многие из них работали – сейчас уже не работают – в силовых структурах. Если речь идет об этих отношениях, они есть", – ответил Шуляк на вопрос об отношениях с россиянами из силовых структур в 2013-214 годах.

На вопрос прокурора, проходили ли совместные учения Внутренних войск Украины и силовыми структурами РФ, Шуляк ответил уклончиво:  

"Могу сказать о следующем: в сентябре 2012 года я участвовал в совместной коллегии МВД РФ и Украины в Петрозаводске. Там поднимались вопросы взаимодействия подразделения Внутренних войск, МВД Украины и России в приграничных районах, при обмене задержанными правонарушителями и преступниками, в других юридических вопросах, которые я сейчас вспомнить не могу".

Шуляк также вспомнил, что на соревнования подразделений спецназначений осенью 2013 года были приглашены и сотрудники Внутренних войск России, как и представители ряда других стран.

Станислав Шуляк родился в 1962 году в Свердловске (сейчас Екатеринбург, РФ).

Он закончил Рязанское выше военное командное училище связи имени маршала Советского Союза М. В. Захарова (факультет воздушно-десантных войск), проходил службу в воздушно-десантных войсках вооруженных сил СССР, а позже уже в силовых структурах Украины, где завершил Национальную академию обороны Украины (2000 г.).

С весны 2012 года Шуляк руководил Внутренними войсками Министерства внутренних дел Украины, но 28 февраля 2014 года ГПУ включила его в список на задержание лиц, причастных к массовым убийствам активистов в центре Киева.

Алена Рощенко, УП

Темы: внутренние войска МВД Майдан суд Полторак
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