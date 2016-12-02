В пятницу по Богдановке стрелял снайпер

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Пятница, 2 декабря 2016, 20:39

Пророссийские боевики 26 раз обстреляли позиции украинских военных.

Об этом сообщает пресс-центр АТО.

Согласно информации, на Луганском направлении из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов пророссийские войска обстреляли Новозвановку, Малиновое и Новоалександровку. Новотошковское и Балку Кошарную -  из 120-мм минометов.

"На Мариупольском направлении под огонь минометов попало Широкино. БМП вела огонь по Новогригоровке и Марьинке, а из стрелкового оружия обстреливали Новомихайловку и Павлополь. По Богдановке вел огонь снайпер", - сказано в сообщении.

На Донецком направлении, по данным штаба АТО, из минометов были обстреляны Авдеевка, Луганское и Верхнеторецкое. Из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - Луганское и Кирово.

Украинская правда

Темы: АТО
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