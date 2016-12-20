Дуда: Работу журналистов в Сейме не будут ограничивать

187 просмотров
0
Вторник, 20 декабря 2016, 01:50

Лидеры правящей национал-консервативной партии Польши "Право и справедливость" (ПиС) не будут ограничивать доступ журналистов в парламент страны.

Об этом президент Польши Анджей Дуда заявил в интервью государственному телевидению, пишет DW.com.

"Мы должны обеспечить доступ граждан к информации о работе в парламенте", - заявил Дуда после проведения кризисных переговоров с лидерами всех парламентских партий.

Ранее сообщалось, что правительство Польши и журналисты проведут переговоры о доступе к Сейма в понедельник.

Напомним, в ночь на субботу под зданием Сейма собрались более двух тысяч протестующих, которые заблокировали выходы из парламента.

Однако полиция их оттеснила, и депутаты правящей партии смогли оставить Сейм.

Оппозиция, которая в пятницу, заблокировала трибуну и президиум Сейма, заявила, что блокирование продлится минимум до 20 декабря.

Темы: Польша
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Рождественский Майдан в Варшаве: как начались протесты в Польше и к чему они приведут 19 декабря 2016, 12:31
В Варшаве прошла демонстрация в поддержку власти: "Аллилуйя и вперед!" 19 декабря 2016, 08:19
В Польше оппозиция требует отставки маршалка Сейма 19 декабря 2016, 01:50
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
Число жертв трагедии в Берлине возросло до 12
ИГИЛ взяла ответственность за смерти на берлинской ярмарке
В Минфине обещают, что "Приват24" и дальше будет работать
Берлин: От наезда грузовика погибли не менее 9 человек, 50 раненых
Все новости
Э-Шарж

Без паники, деньги есть!

Ближе к Санте

Фотограф переместила тяжелобольных детей на Северный полюс