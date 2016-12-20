На КПВВ Маринка задержан автобус, который вез оружие в Киев

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Вторник, 20 декабря 2016, 05:27

В Донецкой области на КПВВ Марьинка правоохранителями задержан микроавтобус с оружием и боеприпасами, направлявшегося в Киев.

Об этом сообщает Марьинское отделение Волновахского отдела полиции.

"На КПВВ Марьинка полицейскими было изъято 5 ружей, 2 охотничьих ножа и почти 400 патронов различного калибра. Водитель микроавтобуса вез оружие в Киев", - говорится в сообщении.

За рулем микроавтобуса был 52-летний житель Луганска, который объяснил, что везет ружья товарищу, который и является владельцем.

 
dn.npu.gov.ua
 

Сейчас запрещенные предметы изъяты. Проводится проверка.

Темы: Донбасс полиция оружие
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