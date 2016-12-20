Набсовет и правление ПриватБанка будут сформированы во вторник

Правление и наблюдательный совет национализированного ПриватБанка будут сформированы во вторник.

Об этом сообщил министр финансов Украины Александр Данилюк в эфире ICTV, передает Интерфакс-Украина.

"Завтра будет сформирован как наблюдательный совет, так и правление. Сегодня вечером уже было принято решение утвердить кандидатуру Александра Шлапака как первого лица банка. Завтра мы будем формировать команду, и завтра будет сформирован состав наблюдательного совета", - сказал он.

Отвечая на уточняющий вопрос, Данилюк отметил, что туда войдут иностранцы.

Как известно, вечером 18 декабря Кабинет министров и Совет нацбезопасности и обороны Украины поддержали национализацию "Приватбанка".



Министр финансов Александр Данилюк и глава Национального банка Валерия Гонтарева на брифинге 19 декабря заверили, что клиенты "Приватбанка" не будут иметь проблем с доступом к своим средствам - зарплаты, пенсии, стипендии, которые проходят через этот банк, будут поступать исправно.