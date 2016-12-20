Данилюк надеется, что для принятия бюджета хватит вторника

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Вторник, 20 декабря 2016, 06:58

Государственный бюджет на 2017 год могут принять уже во вторник, 20 декабря.

Об этом в эфире программы "Свобода слова" сказал министр финансов Александр Данилюк, передает Укринформ.

"Я надеюсь, у нас будет не бюджетная неделя, а бюджетный вторник. Уже сегодня, раньше того времени, что сейчас (полночи - ред.) будет принят государственный бюджет-2017 и соответствующие законы. В этом бюджете заложены важные реформы, которые ожидают люди. Надеюсь, что завтра (во вторник - ред.) Это решение будет принято", - сказал Данилюк.

По его словам, в бюджете будет сделаны определенные изменения в связи с национализацией ПриватБанка.

"Надо предусмотреть процентные выплаты по облигациям, которые будут вложены в капитал. Это технический процесс и это будет сделано. Мы планировали подобные события", - сказал Данилюк.

Как сообщалось, министерство финансов в рамках национализации "Приватбанка" выпустит облигаций внутреннего государственного займа в размере до 116,8 млрд гривен.

Темы: бюджет Минфин Приват Верховная Рада
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IP: 93.72.86.---Гармидер20.12.2016 09:42
Хоча "українські" еліти й не першими додумалися використовувати державний бюджет в інтересах вузького кола осіб в обмін на закривання очей на несплату податків середнім і великим бізнесом, в сучасних умовах у світі це велика рідкість, а у Європі - просто виняток.
Основні статті витрат у бюджеті:
1) утримання колосального чиновницького апарату;
2) субсидії Фірташу, Ахметову, Григоришину, Суркісам, Бойку і т.п. внаслідок завищення вартості енергоносіїв ( з відкатами);
3) виплати Коломойському і Боголюбову за націоналізацію вивіски Приватбанку (з відкатами).
І все це на фоні скаженої інфляції. Мовляв, ми їм мінімалку підняли до 3200 грн., а вони чомусь масово побігли з цими гривнями по магазинах і стали панічно скупати долари, замість того щоб спокійно віднести її до наших банків. А ручки то ось вони!
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IP: 93.75.36.---formalin20.12.2016 07:55
Технічний процес? Брехня! Адже змінюються ключові параметри бюджету: державний борг і покриття дефіциту. Насправді після Привату уряд мав подавати новий проект! Але азаровщина у маніпуляціях з державними грошима триває!
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