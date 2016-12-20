Турция продолжит дипломатию с РФ, несмотря на провокации – вице-премьер

1999 просмотров
0
Вторник, 20 декабря 2016, 08:49

Покушение на российского посла в Анкаре Андрея Карлова – результат всестороннего политического планирования, считает вице-премьер Турции Нуман Куртулмуш.

Однако эта атака не нанесет ущерба турецко-российским отношениям, написал он в Twitter, сообщает "Anadolu Agency".

"Турция продолжит предпринимать новые дипломатические шаги, несмотря на все провокации и ловушки", – заявил Куртулмуш.

Вице-премьер правительства Турции отметил, что решительно осуждает подлую атаку на российского посла и выразил соболезнования семье дипломата и всему российскому народу.

Как известно, на Карлова напали 19 декабря в ходе выступления на открытии выставки "Россия глазами турок", организованной посольством России в Анкаре и муниципалитетом района Чанкая.

Нападавший убит в ходе операции полиции.

Российский посол скончался от полученных ранений.

Министерство иностранных дел Турции осудило вооруженное нападение на посла России в Анкаре Андрея Карлова.

"Турция осуждает этот вероломный террористический акт. Нападавший был обезврежен. Это трагическое событие будет широко и всесторонне расследовано. Все ответственные предстанут перед турецким правосудием", – говорится в заявлении ведомства.

Темы: Турция Росcия международные отношения терроризм провокации
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
ООН осудила убийство посла России в Турции 20 декабря 2016, 01:05
Путин и Эрдоган сделали заявления по убийству посла РФ в Турции 19 декабря 2016, 22:09
Российским туристам в Турции советуют не выходить из отелей 19 декабря 2016, 20:30
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
Заместитель главы АП купил квартиру на Печерске за 5 миллионов
НБУ выдал "Приватбанку" 15 миллиардов гривен "рефинанса"
Убийца посла РФ в Турции выкрикивал лозунги в защиту Сирии
После убийства посла РФ в Анкаре стреляли под посольством США
Все новости
Фото

15 победителей фотоконкурса «Вики любит памятники"

Образование

"Деньги – школе" в вопросах и ответах: кто и за что будет платить в 2017-м?