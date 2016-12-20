Турция продолжит дипломатию с РФ, несмотря на провокации – вице-премьер
Покушение на российского посла в Анкаре Андрея Карлова – результат всестороннего политического планирования, считает вице-премьер Турции Нуман Куртулмуш.
Однако эта атака не нанесет ущерба турецко-российским отношениям, написал он в Twitter, сообщает "Anadolu Agency".
"Турция продолжит предпринимать новые дипломатические шаги, несмотря на все провокации и ловушки", – заявил Куртулмуш.
Вице-премьер правительства Турции отметил, что решительно осуждает подлую атаку на российского посла и выразил соболезнования семье дипломата и всему российскому народу.
Как известно, на Карлова напали 19 декабря в ходе выступления на открытии выставки "Россия глазами турок", организованной посольством России в Анкаре и муниципалитетом района Чанкая.
Нападавший убит в ходе операции полиции.
Российский посол скончался от полученных ранений.
Министерство иностранных дел Турции осудило вооруженное нападение на посла России в Анкаре Андрея Карлова.
"Турция осуждает этот вероломный террористический акт. Нападавший был обезврежен. Это трагическое событие будет широко и всесторонне расследовано. Все ответственные предстанут перед турецким правосудием", – говорится в заявлении ведомства.
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