Гонтарева: Рожкова, которую прослушивали, вела национализацию "Приватбанка"

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Вторник, 20 декабря 2016, 09:31

Глава Национального банка Валерия Гонтарева видит связь между прослушиванием заместителя главы Екатерины Рожковой, национализацией "Приватбанка" и митингами под НБУ.

Об этом она сообщила в эфире телеканала ICTV, передают "Українські новини".

"Рожкова вела такой большой проект, как национализация Приватбанк. Вы видели много инсинуаций о Гонтаревой и красный памфлет (памфлет, который распространял депутат Сергей Тарута о деятельности НБУ), "проплаченные" митинги (под стенами НБУ). Можете понять, зачем это делалось", – сказала Гонтарева.

В свою очередь, заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова обратилась в Генпрокуратуру и Службу безопасности Украины с просьбой проверить законность ее прослушивания.

"Официальных обвинений мне никто не выдвигал, считаю это манипуляцией и утечку информации рассматриваю как давление на НБУ и попытку дискредитации. Я написала в ГПУ и Службу безопасности заявление о том, кто и на каком основании прослушивал мой телефон и кто позволил свободные трактовки моих высказываний", – заявила Рожкова.

Как известно, в ноябре в СМИ попали телефонные разговоры Рожковой с менеджментом и акционерами Платинум Банка, в котором она работала до НБУ председателем правления.

В конце октября сотрудники полиции в ходе обыска в доме Рожковой – в рамках расследования по факту банкротства банка "Михайловский" – изъяли мобильный телефон.

Национальное антикоррупционное бюро изучает записи возможных телефонных разговоров заместителя главы НБУ с акционерами и менеджментом банков.

Темы: Гонтарева НБУ Приват банки прослушка
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