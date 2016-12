Стали известны подробности об убийце посла РФ в Турции

Турецкий полицейский Мевлют Мерт Алтынташ, расстреляв дипломата РФ Андрея Карлова, разразился речью, из которой следует, что нападение было связано с российской операцией в Сирии.

Об этом пишет в среду издание "Медуза".

По данным журналистов, Мевлют Алтынташ родился в 1994 году в провинции Айдын. В 2014-м он окончил полицейскую школу в Измире и поступил на работу в спецназ в Анкаре – подразделение, участвующее в разгоне демонстраций.

В момент убийства он был не при исполнении, но, по некоторым данным, использовал свой жетон, чтобы пройти с оружием на выставку, где выступал российский посол.

После убийства Карлова Алтынташ выкрикивал лозунги в защиту Сирии. На смеси арабского и турецкого языков он прокричал:

"Аллах акбар! Не забывайте про Алеппо! Не забывайте про Сирию! Только смерть меня остановит. Все, кто участвовали в гнете, заплатят за это – один за другим".

AP photog @BurhanOzbilici recounts the chaos that unfolded as he captured a Russian ambassador's assassination: https://t.co/xTMeKyynC8 pic.twitter.com/cSaLEClX2V