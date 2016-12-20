Нардепы решили работать "до победного"
Верховная Рада продлила вечерне заседание во вторник до завершения рассмотрения вопросов повестки дня.
Перед этим депутаты четыре раза провалили голосование за такое решение, дав соответственно 219, 211, 223, 222 (при необходимых 226).
В то же время, спикер ВР Андрей Парубий отметил, что такое решение на согласительном совете поддержали председатели фракций и депутатских групп.
В повестке дня рассмотрение бюджета запланировано на 16.00.
Как известно, министр финансов Александр Данилюк ранее заявил, что государственный бюджет на 2017 год могут принять уже во вторник, 20 декабря.
О том, что Верховная Рада проголосует государственный бюджет уже во вторник сообщали и источники "Украинской правде" во фракциях БПП и Народном фронте.
Украинская правда
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