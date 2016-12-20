ГПУ отчиталась о многомиллионной коррупции в Одессе

Генеральная прокуратура в сотрудничестве с движением против политической коррупции "Под контролем" выявила ряд коррупционных нарушений в Одессе.

Об этом говорится в сообщении ГПУ.

Согласно сообщению, уже начато следствие по нескольким направлениям.

В частности, были выявлены злоупотребления служебным положением чиновниками управления капитального строительства Одесского городского совета во время принятия решения относительно результатов тендерных торгов по ремонту школы, которые прошли с нарушением закона на сумму свыше 38 млн грн. Санкция ч. 5 ст. 191 УК Украины предусматривает от 7 до 12 лет лишения свободы.

Кроме того, выявлены злоупотребления служебным положением должностными лицами управления дорожного хозяйства горсовета во время заключения договора от 17 мая 2016 на капитальный ремонт тротуара по ул. Карла Либкнехта на сумму свыше 3 млн грн, по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного этой же статьей.

Также зафиксировано злоупотребление служебным положением должностными лицами городского совета, которые инициировали принятие решения, что имеет коррупционные признаки: согласование и получение коммунальным предприятием кредита в размере 100 млн грн под залог недвижимого имущества коммунального предприятия.

Кроме этого, установлено, что депутат Белгород-Днестровской городского совета – председатель общественной организации на пленарном заседании очередной сессии городского совета не сообщил совету о наличии у него реального конфликта интересов и проголосовал за принятие решения совета, которое принято в интересах общественной организации, о выделении средств, предназначенных на обеспечение функционирования возглавляемой им организации в сумме 500 тыс. грн.

В отношении депутата составлен протокол о совершении административных правонарушений, связанных с коррупцией, предусмотренных ч.ч. 1, 2 ст. 172-7 КУоАП.

Украинская правда