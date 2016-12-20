Рада отказалась рассматривать новый закон о спецконфискации

1819 просмотров
0
Вторник, 20 декабря 2016, 12:14

Верховная Рада отказалась включить в повестку дня очередной законопроект о спецконфискации.

За соответствующее решение проголосовал 191 депутат (из необходимых 226).

Данный законопроект №5557 зарегистрирован в парламенте во вторник.

Его инициаторами являются председатель фракции "Народный фронт" Максим Бурбак, его первый заместитель Андрей Тетерев, а также депутаты от НФ Татьяна Чорновил и Игорь Алексеев.

Как известно, 8 декабря Верховная Рада отказалась принять в первом чтении правительственный законопроект о возвращении незаконно приобретенных средств и имущества, который должен позволить вернуть деньги и имущество представителей предыдущей власти.

Кабинет министров 14 сентября утвердил и направил в Верховную Раду законопроект о спецконфискацию, позволяющий в досудебном порядке арестовывать средства и другие активы, полученные преступным путем.

Депутаты уже пробовали раньше включить его в повестку дня, однако из этого ничего не получалось. Позже им все же удалось включить документ в повестку дня.

Кабмин заложил в государственный бюджет на 2017 год поступления от специальной конфискации средств коррупционеров сумму в 10,5 млрд гривен.

Ранее Раде предлагались несколько законопроектов о спецконфискацию имущества, украденного предыдущей властью, однако ни один из них не находил поддержки депутатов. Основным аргументом критиков таких законопроектов есть опасения, что он позволит беспрепятственно отбирать имущество обычных людей и они не смогут себя защитить.

Украинская правда

Темы: Верховная Рада законодательство Янукович
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Нардепы решили работать "до победного" 20 декабря 2016, 11:20
Данилюк надеется, что для принятия бюджета хватит вторника 20 декабря 2016, 06:58
Рада будет голосовать бюджет уже во вторник – источники 19 декабря 2016, 18:24
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
Силы АТО отбили атаку боевиков под Светлодарском – Минобороны
Заместитель главы АП купил квартиру на Печерске за 5 миллионов
НБУ выдал "Приватбанку" 15 миллиардов гривен "рефинанса"
Стали известны подробности об убийце посла РФ в Турции
Все новости
Образование

Как сделать хорошую школу?

Фото

15 победителей фотоконкурса «Вики любит памятники"