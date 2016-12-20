Петренко: депутатов подкупают, чтобы они не приняли спецконфискацию

Министр юстиции Павел Петренко допускает, что депутаты Верховной Рады не поддерживают правительственный закон о спецконфискации награбленных средств предыдущей власти из-за подкупа.

Об этом он заявил в интервью "Украинской правде".

По его мнению, принятию этого закона противодействует "определенная группа людей, которые надеются сохранить эти средства в себя" и часть из которых находится в Москве.

"Они очень сильно хотят, чтобы средства как можно дольше оставались арестованными, но не списанными в бюджет. Для этого применяются все инструменты, не исключаю и подкуп. Такой вывод делаю из-за поведения отдельных депутатов от разных фракций, которые придумывают реальные мифы и откровенно врут относительно этого документа", – сказал он.

Петренко признал, что до первых версий этого законопроекта действительно были замечания со стороны европейцев.

"Что мы сделали? Фактически в начале 2016 года Минюст создал специальную рабочую группу, куда пригласил представителей всех фракций (кроме, конечно, "Оппозиционного блока") и проект ЕС "Поддержка реформ в сфере юстиции в Украине". Это – эксперты, которые потом дали нам положительные выводы. Текст документа мы готовили в течение шести месяцев", – сказал министр.

По его словам, законопроект может быть применен к тому имуществу и активам, которые уже арестованы и по которым вынесено подозрение на момент вступления в силу этого документа.

"Мы понимаем, что это не механизм, который будет применяться для каких-то будущих уголовных дел, чем сильно пугают депутатов в зале. Также мы сделали ограничение исключительно только валютными ценностями и деньгами. Потому что были манипуляции, что "будут забирать предприятия и управлять ими", – добавил он.

Петренко также заверил, что законопроект предусматривает исключительно гражданскую конфискацию денежных средств и валютных ценностей, ценных бумаг.

"Мы согласились на комитете, что четко укажем, что это за ценные бумаги – государственные долговые обязательства. Предусмотрели очень жесткую процедуру представления инициативы о гражданской конфискации. Только генпрокурор и его заместители имеют право это делать", – пояснил министр.

По его словам, владелец средств будет иметь возможность доказать в суде, что он не фиктивный, а реальный владелец, который приобрел или получил денежные средства от реальных хозяйственных операций.

Примером компаний, которые подлежат спецконфискации, Петренко назвал около 20 оффшоров, на которые правительство и Госфинмониторинг в свое время наложили арест, запрет на отчуждение долговых бумаг на 1,5 миллиарда. По его словам, предварительно установлено, что эти компании аффилированы с окружением Януковича.

Он также допустил, что будет еще одна попытка принять этот закон в Раде и подтвердил, что решение "Народного фронта" не голосовать за бюджет до принятия этого закона остается в силе.

"Потому что нельзя два года проявлять, как государство, абсолютное бессилие в возврате средств, что находятся на территории Украины. У нас нет аргументов по этому вопросу для наших западных партнеров", – сказал он.

Как известно, ранее активисты и европейские учреждения резко критиковали закон о спецконфискации, указывая, что он позволит отбирать имущество и деньги у обычных граждан без судебных решений, а люди не смогут себя защитить.

Главным лоббистом этого закона в парламенте есть фракция "Народный фронт", представителем которой, в частности, является Петренко. Также на его принятии настаивают правительство и президент.

Во время последней попытки принятия этого закона в первом чтении за него проголосовали лишь 176 депутатов.

Кабмин заложил в государственный бюджет на 2017 год поступления от специальной конфискации средств коррупционеров сумму в 10,5 миллиарда гривен.

Украинская правда