Силы АТО отбили атаку боевиков под Светлодарском – Минобороны

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Вторник, 20 декабря 2016, 12:22

Подразделения Вооруженных сил Украины дали отпор незаконным вооруженным группировкам во время попытки нападения на украинские позиции в районе города Светлодарск Бахмутского района Донецкой области.

Об этом сообщает во вторник "Интерфакс-Украина", ссылаясь на Министерство обороны Украины.

" 20 декабря в 10.30 на Светлодарском направлении террористические группировки после проведения методического минометного обстрела силами трех штурмовых групп численностью по 3-5 человек осуществили попытку выбить украинские подразделения с занимаемых позиций", – сказано в сообщении.

"После адекватного ответа подразделений Вооруженных сил Украины враг был вынужден отступить", – отмечают в Минобороны.

По данным оборонного ведомства, потерь среди личного состава Вооруженных сил нет, потери противника уточняются.

Как известно, 18 декабря боевики атаковали позиции ВСУ на Светлодарской дуге. Целью их действий было продвижение в сторону р. п. Луганское Донецкой области и захват стратегически важных объектов.

Они вели огонь из населенных пунктов, что не давало возможности адекватного реагирования в ответ, с целью недопущения потерь среди мирного населения.

В результате атак боевиков в воскресенье погибли 5 бойцов, 16 военных получили повреждения, 1 пропал без вести.

Темы: АТО
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