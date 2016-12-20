В берлинской трагедии с грузовиком украинцы не пострадали – МИД

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Вторник, 20 декабря 2016, 13:03

В результате нападения в Берлине в понедельник украинцы не пострадали.

Об этом в своем Твиттере написал посол Украины в Германии Андрей Мельник.

"По предварительной информации Кризисного центра МИД ФРГ, среди пострадавших в Берлине нет граждан Украины", - написал он.

Мельник добавил, что в ведомстве ожидают окончательное подтверждение.

Как известно, следствие считает, что трагедия в Берлине, где в понедельник вечером грузовик въехал в толпу на рождественской ярмарке, была преднамеренным нападением.

Грузовик, на котором совершен наезд, принадлежит польской транспортной компании, но ее владелец, Андрей Журавский, утверждает, что за рулем был не его штатный водитель.

По данным СМИ человек, который мог быть за рулем грузовика, прибыл в Германию в феврале 2016 как беженец.

Полиция подтвердила гибель 12 человек в результате наезда грузовика, еще 48 ранены.

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что она "шокирована и очень расстроена" нападением на Рождественской ярмарке в Берлине, который она описала как "ужасный" поступок.

ИГИЛ взяла на себя ответственность за смерти людей на ярмарке в Берлине в результате наезда грузовика.

Украинская правда

Темы: Германия МИД теракт
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