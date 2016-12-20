В Сирии, где Россия "не ведет наземной операции", погиб десантник РФ

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Вторник, 20 декабря 2016, 13:48

Командир российского десантно-штурмового батальона майор Санал Санчиров погиб 8 декабря в Сирии в районе Пальмиры при наступлении ИГ.

Об этом пишет во вторник российское издание "Коммерсант".

37-летний уроженец Калмыкии майор Санчиров служил в войсковой части 74507 — это 56-я отдельная десантно-штурмовая бригада, дислоцированная в городе Камышине Волгоградской области.

В Министерстве обороны РФ новость о гибели офицера также не прокомментировали.

По словам источника "Ъ", близкого к Минобороны РФ, майор Санчиров оказался в числе тех, кто был экстренно переброшен 8 декабря к Пальмире для оказания помощи сирийским правительственным войскам. Попав на передовую, он и еще несколько российских военнослужащих вступили в бой с террористами, однако вскоре были накрыты минометным огнем.

В свидетельстве о смерти, которое привезли родственникам Санчирова из части, сказано, что он погиб на территории Сирийской Арабской Республики в городе Пальмира.

"Шел бой, они попали под минометный обстрел. Нам сказали, что несколько его сослуживцев получили в том бою ранения, они сейчас находятся в госпиталях", – поведала сестра Санчирова.

Пальмира была освобождена от боевиков "Исламского государства" в конце марта. Однако 11 декабря, когда сирийская армия была сосредоточена на штурме Алеппо, исламистам вновь удалось взять город под свой контроль.

Как известно, российское руководство неизменно подчеркивает, что Москва ограничивает свое участие в операции в Сирии ударами с воздуха. Кроме того, на территории Арабской Республики действует спецназ, обеспечивающий наводку для боевых самолетов.

В частности, 12 декабря 2016 года спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что "никакой речи об участии Российской Федерации, российских войск в наземной операции в Сирии не идет".

Темы: Сирия Росcия
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IP: 193.17.75.---Zi_shody120.12.2016 15:07
А чего, ни одного комментария от кремлёвских ботов?
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