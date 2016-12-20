НАЗК: Более 100 партий впервые слышат о финотчетах

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Вторник, 20 декабря 2016, 13:55

Около 100 политических партий не знают о требовании закона относительно подачи в Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАЗК) финансовых отчетов о своей деятельности.

Об этом во время пресс-конференции в Укринформе рассказал заместитель директора Департамента по вопросам предотвращения политической коррупции НАЗК Олег Сытник.

"На этот момент еще некоторые политические партии приходят, говорят, что даже не знают о необходимости подавать отчеты. Около 100 политических партий или потеряли информацию, связь с миром, но не знают даже, что надо подавать эти отчеты", - сказал он.

Он отметил, что работники НАЗК ведут работу с такими партиями, "обзванивают их, пишут письма" с требованиями обнародовать подотчетную информацию.

Сытник подчеркнул, что с каждым кварталом количество политических партий, которые представляют в Агентство свои финансовые отчеты, растет.

Как сообщалось, 8 октября 2015 года Верховная Рада приняла закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно предотвращения и противодействия политической коррупции", который предусматривает государственное финансирование уставной деятельности политических партий и возмещения расходов на предвыборную агитацию во время выборов народных депутатов Украины. Отдельные положения закона вступили в силу 1 июля 2016 года, а именно государственное финансирование партий начнется с 1 января 2017 года.

Законом также вводится обязательная ежеквартальная отчетность об имуществе, доходах, расходы и обязательстве финансового характера политических партий, в Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции.

Темы: НАПК
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