Появилось полное видео убийства российского посла

15191 просмотр
0
Вторник, 20 декабря 2016, 14:35

В сети опубликовали новое видео убийства российского посла Андрея Карлова в Анкаре.

Видео появилось во вторник на Youtube канале XOxu TV.

На видео запечатлены полторы минуты до момента стрельбы и видно, как стрелок выбирает позицию.

Как известно, в понедельник вечером турецкий полицейский Мевлют Мерт Алтинташ расстрелял посла РФ в Турции Андрея Карлова.

В момент убийства он был не при исполнении, но, по некоторым данным, использовал свой жетон, чтобы пройти с оружием на выставку, где выступал российский посол.

После убийства Карлова Алтинташ выкрикивал лозунги в защиту Сирии. На смеси арабского и турецкого языков он прокричал: "Аллах акбар! Не забывайте о Алеппо! Не забывайте о Сирии! Только смерть меня остановит. Все, кто участвовали в насилии, заплатят за это - один за другим".

Алтинташ застрелили полицейские через несколько минут после его стрельбы.

Темы: теракт Росcия Турция
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
В берлинской трагедии с грузовиком украинцы не пострадали – МИД 20 декабря 2016, 13:03
Теракты в Стамбуле: число погибших выросло до 44 человек 12 декабря 2016, 12:40
В Турции число погибших в результате теракта возросло до 38 человек 11 декабря 2016, 11:08
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
Приватбанк возобновил платежи ФОПов и юрлиц
В берлинской трагедии с грузовиком украинцы не пострадали – МИД
За сутки в зоне АТО 1 боец погиб, 9 ранены, 8 контужены – штаб
По "закону Савченко" на волю вышли тысяча убийц – Петренко
Все новости
Убить дракона

Как польская журналистка написала книгу об украинской революции

Ближе к Санте

Фотограф переместила тяжелобольных детей на Северный полюс