Проверять НАБУ хотят аудитор Интерпола и назначенный боевиками "прокурор ДНР"

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Вторник, 20 декабря 2016, 15:20

В среду антикоррупционный комитет Верховной Рады должен утвердить одну кандидатуру от парламента в комиссию аудиторов, которая будет осуществлять проверку Национального антикоррупционного бюро в 2017 году.

Об этом в своем блоге на сайте "Украинской правды" написал руководитель Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин.

Он напомнил, что результат первого за два года работы НАБУ аудита может быть единственным законным основанием для увольнения действующего директора Бюро Артема Сытника от должности и снижения уровня бюджетного финансирования независимого правоохранительного органа.

Также Шабунин добавил, что комитет может рекомендовать кандидатуру в эту комиссию не только от парламента, но и от Кабмина и президента.

По его словам, ранее глава комитета Егор Соболев обратился в посольство США и представительство ЕС с просьбой рекомендовать кандидатов в комиссию аудиторов и в ответ получил следующие кандидатуры: Джованни Кесслер, генеральный директор Европейского управления борьбы с мошенничеством, который участвовал в отборе директора НАБУ, и Роберт Сторч, заместитель генерального инспектора США – органа Министерства юстиции, который проводит оценку работы ФБР и Интерпола.

"Кроме иностранных экспертов свои кандидатуры в комиссию по внешней оценки Антикоррупционного бюро подали: экс-прокурор Донетчины, люстрований чиновник из службы по контролю за наркотиками, эксперт по антикоррупции Нацсовета при президенте Украины и заместитель председателя Совета адвокатов Киева, а в прошлом – районный следователь МВД", – сообщил Шабунин.

Упомянутым донецким прокурором является Олег Сюсяйло, который, по данным СМИ, некоторое время был назначен боевиками "генеральным прокурором ДНР". Сам Сюсяйло это отрицает.

Таким образом, в среду комитет рассмотрит шесть кандидатур.

Подробный анализ каждой из них, осуществленный Центром противодействия коррупции и Transparency International Украина, читайте в блоге Виталия Шабунина.

Украинская правда

Темы: НАБУ
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