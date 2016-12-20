АМКУ обязал Киевсовет отменить запрет на продажу алкоголя ночью
Киевское областное отделение Антимонопольного комитета признало решение Киевсовета о запрете продавать алкоголь ночью незаконным.
Об этом говорится на странице АМКУ в Facebook.
Такое решение было принято во вторник. По мнению комитета, Киевсовет совершил антиконкурентные действия которые "заключаются в установлении не предусмотренного законами Украины запрета и ограничений самостоятельности предприятий по реализации товаров".
Ведомство обязало Киевсовет в месячный срок отменить свое решение.
Как известно, 22 сентября Киевсовет принял решение о запрете продажи алкоголя и пива в стационарных объектах торговли в столице с 23:00 до 10:00.
Киевсовет планирует повторно принять решение о запрете продажи алкогольных напитков и пива в ночное время, если Антимонопольный комитет обжалует это решение в суде.
В конце ноября суд отменил запрет на продажу алкоголя в киевских МАФах.
Олег Шанковский, УП
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