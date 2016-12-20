АМКУ обязал Киевсовет отменить запрет на продажу алкоголя ночью

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Вторник, 20 декабря 2016, 16:21

Киевское областное отделение Антимонопольного комитета признало решение Киевсовета о запрете продавать алкоголь ночью незаконным.

Об этом говорится на странице АМКУ в Facebook.

Такое решение было принято во вторник. По мнению комитета, Киевсовет совершил антиконкурентные действия которые "заключаются в установлении не предусмотренного законами Украины запрета и ограничений самостоятельности предприятий по реализации товаров".

Ведомство обязало Киевсовет в месячный срок отменить свое решение.

Как известно, 22 сентября Киевсовет принял решение о запрете продажи алкоголя и пива в стационарных объектах торговли в столице с 23:00 до 10:00.

Киевсовет планирует повторно принять решение о запрете продажи алкогольных напитков и пива в ночное время, если Антимонопольный комитет обжалует это решение в суде.

В конце ноября суд отменил запрет на продажу алкоголя в киевских МАФах.

Олег Шанковский, УП

Темы: Киев торговля Антимонопольный комитет
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IP: 82.207.118.---dekster20.12.2016 17:01
А у нас є АМКУ? Цікаво це клоуни чи сволочі?
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IP: 77.222.145.---ReAlex20.12.2016 16:27
Під час війни взагалі вводиться сухий закон, не то що якась заборона на продаж вночі.
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