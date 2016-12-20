В группе "Видродження" намекают, что будут голосовать за бюджет

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Вторник, 20 декабря 2016, 16:23

Парламентская группа "Видродження" будет голосовать за проект государственного бюджета на 2017 год.

Об этом "Украинской правде" сообщил член группы Виктор Боднар.

"Думаю, что да (будем голосовать)", - сказал он. "С уверенностью даю 80% вероятности, что проголосуем", - добавил он.

В то же время фракция "Самопомич" до сих пор не определилась, что делать с бюджетом.

"Было заседание фракции, решения нет, мы же бюджета еще не видели", - сказал председатель фракции Олег Березюк.

При этом источники УП в "Самопомочи" утверждают, что фракция примет политическое решение не голосовать.

"Несмотря на это решение, все равно какая-то часть наших депутатов проголосует. Мирошниченко (Иван - ред.) уже сказал, что будет голосовать", - отметил один из депутатов во фракции.

Ранее сообщалось, что за бюджет проголосуют две фракции: БПП и "Народный фронт".

Роман Кравец, УП

Темы: бюджет
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