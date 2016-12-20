В группе "Видродження" намекают, что будут голосовать за бюджет
Парламентская группа "Видродження" будет голосовать за проект государственного бюджета на 2017 год.
Об этом "Украинской правде" сообщил член группы Виктор Боднар.
"Думаю, что да (будем голосовать)", - сказал он. "С уверенностью даю 80% вероятности, что проголосуем", - добавил он.
В то же время фракция "Самопомич" до сих пор не определилась, что делать с бюджетом.
"Было заседание фракции, решения нет, мы же бюджета еще не видели", - сказал председатель фракции Олег Березюк.
При этом источники УП в "Самопомочи" утверждают, что фракция примет политическое решение не голосовать.
"Несмотря на это решение, все равно какая-то часть наших депутатов проголосует. Мирошниченко (Иван - ред.) уже сказал, что будет голосовать", - отметил один из депутатов во фракции.
Ранее сообщалось, что за бюджет проголосуют две фракции: БПП и "Народный фронт".
Роман Кравец, УП
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