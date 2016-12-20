Образование
За 9 месяцев "Нафтогаз" получил более 25 миллиардов чистой прибыли
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Вторник, 20 декабря 2016, 16:45
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IP: 195.78.69.---20.12.2016 17:39
Предлагаю еще одну "реформу" - если еще в 5 раз поднять цены на газ, то прибыль Нафтогаза еще в 5 раз поднимется и сотрудникам Нафтогаза за наш счет можно будет выплачивать уже не по 40 тыс. долларов зарплаты руководству, а по 100 тыс. долларов!
IP: 195.78.69.---20.12.2016 17:12
А куда деваются коменты? Здесь тоже цензура как на Цензоре?
IP: 195.78.69.---20.12.2016 17:09
Прикольно, а если еще поднять в 5 раз цены на газ, то прибыль еще в 5 раз поднимется за наш счет!!!