Рада одобрила "бюджетную ночь" благодаря "кнопкодавам" из партии Ляшко

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Вторник, 20 декабря 2016, 17:58

Депутаты Верховной Рады смогли собрать необходимые голоса за  продление заседания до выполнения повестки дня благодаря тому, что депутаты от Радикальной партии проголосовали за отсутствующих коллег.

Об этом на своей странице в Facebook написал депутат от "Батькивщины" Алексей Рябчин.

"Коалиции" не хватало несколько голосов за "бюджетную ночь" – техническое голосование за продолжение заседания до выполнения повестки дня. Радикалы решили подсобить, и проголосовали карточками своих отсутствующих коллег", – сообщил он.

По словам Рябчина, отсутствовали, но "проголосовали" 4 депутата от этой фракции – Андрей Артеменко, который был на презентации нового украинского самолета, Юрий Чижмарь, который сдавал тесты на должность одесского губернатора, а также Виктор Вовк и Василий Амельченко.

"Если проверить, то карточки этих четыре депутатов-радикалов сегодня в зале проголосовали только за этот законопроект", – добавил он.

Рябчин призвал руководство Рады поставить на голосование готовый ко второму чтению законопроект №1895 о денежном наказании депутатов за кнопкодавство.

Как известно, во вторник Рада рассматривает госбюджет  на 2017 год во втором чтении.

Темы: Кнопкодавство Верховная Рада бюджет Ляшко
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