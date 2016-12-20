Рада одобрила "бюджетную ночь" благодаря "кнопкодавам" из партии Ляшко

Депутаты Верховной Рады смогли собрать необходимые голоса за продление заседания до выполнения повестки дня благодаря тому, что депутаты от Радикальной партии проголосовали за отсутствующих коллег.

Об этом на своей странице в Facebook написал депутат от "Батькивщины" Алексей Рябчин.

"Коалиции" не хватало несколько голосов за "бюджетную ночь" – техническое голосование за продолжение заседания до выполнения повестки дня. Радикалы решили подсобить, и проголосовали карточками своих отсутствующих коллег", – сообщил он.

По словам Рябчина, отсутствовали, но "проголосовали" 4 депутата от этой фракции – Андрей Артеменко, который был на презентации нового украинского самолета, Юрий Чижмарь, который сдавал тесты на должность одесского губернатора, а также Виктор Вовк и Василий Амельченко.

"Если проверить, то карточки этих четыре депутатов-радикалов сегодня в зале проголосовали только за этот законопроект", – добавил он.

Рябчин призвал руководство Рады поставить на голосование готовый ко второму чтению законопроект №1895 о денежном наказании депутатов за кнопкодавство.

Как известно, во вторник Рада рассматривает госбюджет на 2017 год во втором чтении.