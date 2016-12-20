Рада ушла перекусить, вернется в полночь

Верховная Рада объявила перерыв, пока комитет готовит проект госбюджета к голосованию в зале.

Об этом заявил председатель парламента Андрей Парубий.

"Сейчас бюджетный комитет имеет достаточно законодательной базы для того, чтобы пойти готовить проект госбюджета для принятия решения в Верховной Раде...", - сказал он, добавив, что политики должны отдохнуть и перекусить.

Депутаты продолжат работу ровно в полночь.

Ранее парламент принял два законопроекта, необходимых для принятия госбюджета.

Украинская правда