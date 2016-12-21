В Мексике на рынке фейерверков произошел взрыв, 27 погибших
В Мексике на самом популярном рынке фейерверков в штате Мехико произошел взрыв, в результате чего погибли, по меньшей мере, 27 человек, еще 70 получили ранения.
Об этом сообщает Daily Mail.
Отмечается, что у некоторых пострадавших до 90% ожогов тела.
Из-за взрыва были разрушены около 300 киосков. В этом момент на рынке находились около 2 тысяч человек.
Пока неизвестно, что стало причиной взрыва.
At least 27 dead and 70 injured after massive fireworks market explosion in Mexico https://t.co/4OymPX0oWl pic.twitter.com/vfzvUhOEXO— Daily Mail US (@DailyMail) 21 грудня 2016 р.
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