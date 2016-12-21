Рада дала ход закону о Высшем совете правосудия
Рада о Высшем совете правосудия принят – и это поможет привлечь к ответственности судей, принимавших незаконные решения в отношении "майдановцев".
Об этом написал депутат Леонид Емец в Facebook в ночь на 21 декабря.
"Закон "О Высшем совете правосудия" принят. Судьи, которые принимали незаконные решения по Майдану и майдановцам, не избегут ответственности", – написал он.
"Судебная реформа будет реализована. Общественный совет добропорядочности получит реальные полномочия контроля", – добавил депутат.
Парламент ухвалив ЗУ "Про Вищу раду правосуддя" з урахуванням правок з надання Громадській раді доброчесності реальних повноважень контролю pic.twitter.com/EcNZTn986J— РПР - RPR (@RPR_ua) 21 грудня 2016 р.
Емец отметил, что законопроект №5180 набрал 271 голос "за", а фракция "Оппозиционного блока" не дала ни одного голоса.
Рассматривали законопроект о Высшем совете правосудия по процедуре ad hoc.
Депутаты приняли также законопроект №5181, который позволит обеспечить его финансирование.
Ухвалили ЗП5181, що дозволить запустити Вищу раду правосуддя і забезпечити її фінансування.https://t.co/Q1T07BPyMT pic.twitter.com/o47xM6y6lc— Верховна Рада (@verkhovna_rada) December 21, 2016
Как известно, 3 ноября Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект о Высшем совете правосудия.
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Хто голосував "за": БПП - 85%, НФ - 83%, позафр. - 32%, Самопоміч - 92%, Відродження - 62%, РП Ляшка - 90%, гр. Воля народу - 56%.