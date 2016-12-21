Рада дала ход закону о Высшем совете правосудия

Рада о Высшем совете правосудия принят – и это поможет привлечь к ответственности судей, принимавших незаконные решения в отношении "майдановцев".

Об этом написал депутат Леонид Емец в Facebook в ночь на 21 декабря.

"Закон "О Высшем совете правосудия" принят. Судьи, которые принимали незаконные решения по Майдану и майдановцам, не избегут ответственности", – написал он.

"Судебная реформа будет реализована. Общественный совет добропорядочности получит реальные полномочия контроля", – добавил депутат.

Парламент ухвалив ЗУ "Про Вищу раду правосуддя" з урахуванням правок з надання Громадській раді доброчесності реальних повноважень контролю pic.twitter.com/EcNZTn986J — РПР - RPR (@RPR_ua) 21 грудня 2016 р.

Емец отметил, что законопроект №5180 набрал 271 голос "за", а фракция "Оппозиционного блока" не дала ни одного голоса.

Рассматривали законопроект о Высшем совете правосудия по процедуре ad hoc.

Депутаты приняли также законопроект №5181, который позволит обеспечить его финансирование.

Ухвалили ЗП5181, що дозволить запустити Вищу раду правосуддя і забезпечити її фінансування.https://t.co/Q1T07BPyMT pic.twitter.com/o47xM6y6lc — Верховна Рада (@verkhovna_rada) December 21, 2016

Как известно, 3 ноября Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект о Высшем совете правосудия.