Рада дала ход закону о Высшем совете правосудия

7247 просмотров
1
Среда, 21 декабря 2016, 09:59

Рада о Высшем совете правосудия принят – и это поможет привлечь к ответственности судей, принимавших незаконные решения в отношении "майдановцев".

Об этом написал депутат Леонид Емец в Facebook в ночь на 21 декабря.

"Закон "О Высшем совете правосудия" принят. Судьи, которые принимали незаконные решения по Майдану и майдановцам, не избегут ответственности", – написал он.

"Судебная реформа будет реализована. Общественный совет добропорядочности получит реальные полномочия контроля", – добавил депутат.

Емец отметил, что законопроект №5180 набрал 271 голос "за", а фракция "Оппозиционного блока" не дала ни одного голоса.

Рассматривали законопроект о Высшем совете правосудия по процедуре ad hoc.

Депутаты приняли также законопроект №5181, который позволит обеспечить его финансирование.

Как известно, 3 ноября Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект о Высшем совете правосудия.

Темы: суд Майдан Верховная Рада законодательство реформа
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
ГПУ: Ежель станет первым "министром Януковича", которого будут судить заочно 20 декабря 2016, 21:41
Суд отложил жалобу Ефремова до следующего года 20 декабря 2016, 19:21
Защита Охендовского утверждает, что в деле есть "оправдывающая экспертиза" 20 декабря 2016, 15:06
Комментарии — 1
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
IP: 91.200.113.---Mawron_ua21.12.2016 11:06
Закон про Вищу раду правосуддя (№5180).

Хто голосував "за": БПП - 85%, НФ - 83%, позафр. - 32%, Самопоміч - 92%, Відродження - 62%, РП Ляшка - 90%, гр. Воля народу - 56%.
ОтветитьС цитатой
Все комментарии
Главные новости
Омелян назвал спекуляцией заявление о подорожании ж/д билетов
НАБУ допросит Онищенко уже в четверг
СМИ: Верхняя палата парламента Нидерландов поддержит ассоциацию с Украиной
РАДА ПРИНЯЛА ГОСБЮДЖЕТ-2017
Все новости
Убить дракона

Как польская журналистка написала книгу об украинской революции

Новогодние корпоративы

Инструкция для интроверта