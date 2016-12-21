В САП думают, что Охендовский может сбежать: просят миллион залога

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Среда, 21 декабря 2016, 11:24

Специализированная антикоррупционная прокуратура намерена выразить ходатайство в Соломенском райсуде Киева об избрании для председателя Центральной избирательной комиссии Михаила Охендовского пресечения в виде залога в размере 1 миллиона 291 тысячи гривен.

Об этом сообщил журналистам заместитель руководителя САП Владимир Кривенко перед началом судебного заседания в среду, передает "Укринформ".

"Есть у нас такие данные, что (он - ред.) может покинуть пределы Украины. Почему мы и просим выбрать такую меру пресечения", – сказал представитель САП.

Кривенко добавил, что залог размером 1 млн 291 тыс. грн равен сумме полученной Охендовским неправомерной выгоды.

Прокурор также сообщил, что будет просить в суде арестовать имущество председателя ЦИК для обеспечения надлежащих процессуальных обязанностей.

Темы: ЦИК
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