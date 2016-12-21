НАБУ допросит Онищенко уже в четверг

Национальное антикоррупционное бюро допросит народного депутата Александра Онищенко (группа "Воля народа") по видеоконференцсвязи 22 декабря.

Об этом Онищенко сообщил по видеоконференцсвязи в ходе пресс-конференции по Skype, передают Українські новини.

"Они (детективы НАБУ) согласились со мной на завтра на скайп-конференцию", - сказал он.

Нподчеркнул, что в ходе допроса намерен предоставить правоохранителям доказательств коррупции со стороны президента Петра Порошенко.

Онищенко обвиняет Президента в том, что он узурпировал власть, а также организовал подкуп депутатов Рады для обеспечения необходимых голосований в парламенте.

По его словам, деньги депутатам выдавались прямо в Администрации Президента.

Как сообщали, ранее Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура предлагали депутату Онищенко встретиться на нейтральной территории.