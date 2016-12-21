НАБУ допросит Онищенко уже в четверг
Национальное антикоррупционное бюро допросит народного депутата Александра Онищенко (группа "Воля народа") по видеоконференцсвязи 22 декабря.
Об этом Онищенко сообщил по видеоконференцсвязи в ходе пресс-конференции по Skype, передают Українські новини.
"Они (детективы НАБУ) согласились со мной на завтра на скайп-конференцию", - сказал он.
Нподчеркнул, что в ходе допроса намерен предоставить правоохранителям доказательств коррупции со стороны президента Петра Порошенко.
Онищенко обвиняет Президента в том, что он узурпировал власть, а также организовал подкуп депутатов Рады для обеспечения необходимых голосований в парламенте.
По его словам, деньги депутатам выдавались прямо в Администрации Президента.
Как сообщали, ранее Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура предлагали депутату Онищенко встретиться на нейтральной территории.
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