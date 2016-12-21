Власти Ровенщины просит бросить против янтарной мафии Нацгвардию

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Среда, 21 декабря 2016, 13:18

Председатель Ровенской ОГА Алексей Муляренко попросил министра внутренних дел Арсена Авакова вернуть подразделения Нацгвардии и полиции в северные районы Ровенской области.

Соответствующее письмо он направил 20 декабря, сообщает пресс-служба ОГА.

По словам Муляренко, это необходимо для борьбы с незаконной добычей янтаря.

"До законодательного урегулирования вопроса очень важно приостановить его нелегальную добычу, и как следствие – снизить криминогенную напряженность в регионе", – считает Муляренко.

Он добавил, что обращению к министру предшествовало совещание с силовиками и руководителями районов, где сосредоточены янтарные залежи. На совещании был разработан план мероприятий по борьбе с нелегальной добычей янтаря.

Также Муляренко поручил руководителям полесских районов проводить профилактическую работу с местными жителями.

По данным ОГА, после вывода подразделений силовиков из "янтарных" районов Ровенщины количество случаев незаконной добычи увеличилось.

Как известно, на Ровенщине неоднократно происходили столкновения между силовиками и незаконными копателями янтаря. Также неоднократно сообщалось, что правоохранители покрывали такую незаконную добычу.

Украинская правда

Темы: янтарь Ровенская область
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Комментарии — 2
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IP: 193.17.75.---Zi_shody121.12.2016 14:37
Всех согнать в одно место и пострелять, то лес вывозят, потом их топит, потом государство деньги им выделяет ( из моих налогов), то янтарь добывают, марсианские пейзажи устраивают, как покажут по новостям, жуть просто. Пострелять и проблема решена (на время).
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IP: 193.17.75.---Zi_shody121.12.2016 14:35
Всех согнать в одно место и пострелять, то лес вывозят, потом их топит, потом государство деньги им выделяет ( из моих налогов), то янтарь добывают, марсианские пейзажи устраивают, как покажут по новостям, жуть просто. Пострелять и проблема решена (на время).
ОтветитьС цитатой
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