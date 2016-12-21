Суд арестовал $600 тысяч, изъятых во время обысков по делу "Укргазбанка"

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Среда, 21 декабря 2016, 13:53

Печерский райсуд Киева наложил арест на 600 тысяч долларов, изъятых в банковской ячейке независимого оценщика, который проводил оценку залогового имущества для выделения "Укргазбанком" кредита.

Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.

В ведомстве напомнили, что сейчас продолжается расследование по фактам присвоения кредитных средств бывшими служебными лицами АБ "Укргазбанк" в размере 140 млн грн. В этом деле расследуется деятельность должностных лиц АБ "Укргазбанк" в период 2008-2010 годов.

Как известно, обыски по этому делу проводились в середине декабря по 9 адресам.

Экс-чиновники банка подозреваются в том, что выделили кредит собственным предприятиям под залог здания, оценку которой подняли с 14,2 до 149,8 млн грн.

Также добавлялось, что, используя такую схему, из "Укргазбанка" было выведено почти 3,2 миллиарда гривен".

Украинская правда

Темы: банки коррупция Генпрокуратура
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