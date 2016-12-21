Бюджет-2017 значительно лучше, чем нынешний – Рева

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Среда, 21 декабря 2016, 14:58

Министр социальной политики Андрей Рева считает, что принятый Верховной Радой госбюджет на 2017 год значительно лучше, чем нынешний.

Об этом он заявил журналистам перед началом заседания Кабмина.

"Если говорить об этом бюджете, то качественно он намного лучше, чем бюджет 2016 года. ... По этому бюджету страна будет не просто жить, она будет развиваться", – сказал он.

Рева добавил, что в документе предусмотрено стопроцентное покрытие всех социальных программ ведомства.

"То есть все программы адресных государственных пособий, финансирование предусмотрено в 100%-м размере, дотация Пенсионного фонда из бюджета предусмотрена в размере 142 млрд гривен. За счет роста фонда оплаты труда примерно 143 млрд должны поступить в Пенсионный фонд от уплаты Единого социального взноса. Для сравнения, в 2016 году должно поступить только 112 млрд, то есть (поступит) почти на 31 млрд больше", – заявил министр.

Кроме того, по его словам, больше средств предусмотрено на финансирование социальных расходов Минфина, в частности – адресные государственные пособия и субсидии.

Как известно, Верховная Рада приняла госбюджет на 2017 год почти в 5 утра среды.

Документ предусматривает доходы бюджета на 2017 год в сумме 721,398 млрд гривен, в том числе доходы общего фонда – 669,409 млрд гривен и доходы специального фонда – 51,989 млрд гривен.

Расходы бюджета на следующий год предусмотрено в сумме 790,393 млрд гривен, в том числе расходы общего фонда – 735,378 млрд гривен и расходы специального фонда – 55,015 млрд гривен.

Темы: бюджет соцвыплаты Минсоцполитики
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IP: 93.106.92.---David Gozman21.12.2016 15:54
Да уж...! Настоящая "филькина грамота", ибо этот бюджет, просто нереален!
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