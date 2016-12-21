В НАБУ подтвердили, что опросят Онищенко по "компромату на Порошенко"

1072 просмотра
0
Среда, 21 декабря 2016, 15:02

В Национальном антикоррупционном бюро подтвердили, что в четверг, 22 декабря, запланирован опрос в режиме видео-конференции объявленного в национальный розыск нардепа Александра Онищенко.

Об этом в среду сообщила пресс-секретарь НАБУ Светлана Олифир.

"Да, будет опрос", - сообщила она, указав, что других деталей не разглашают.

Агентств в "Интерфакс-Украина" сообщает, что в пресс-службе НАБУ заявили, что опрос будет происходить "в контексте" пленок Онищенко ".

В Бюро подчеркнули, что запланирован именно опрос нардепа согласно ч.11 ст. 232. Уголовного процессуального кодекса Украины (опрос лица в режиме видео- или телефонной конференции, если лицо по каким-то причинам не может без лишних трудностей вовремя прибыть к следователю, прокурору; в случае необходимости получения показаний от опрошенных лиц следователь, прокурор проводит их допрос).

Как известно, Онищенко в среду в ходе пресс-конференции по Skype сообщил, что НАБУ допросит его по видеоконференцсвязи 22 декабря.

Народного депутата и еще 20 человек подозревают в махинациях с газом госкомпании "Укгазвидобування".

По версии следствия, с января 2013 по январь 2016-му компании, подконтрольные Онищенко, перепродавали купленный у госкомпаний газ своим же фирмам по заниженным ценам, а затем реализовывали его конечным потребителям по рыночной цене. Этим государству нанесли ущерб на сумму 1 млрд 613 млн гривен.

В июле 2016 Верховная Рада дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест депутата Онищенко, однако на момент голосования нардеп уже бежал за границу.

Онищенко отрицает свою вину и заявляет в свою очередь, что власти использовали его в своих коррупционных схемах.

В декабре "дело Онищенко" получило новый оборот. СБУ обвинила его в связях со спецслужбами России. В свою очередь Александр Онищенко заявил, что владеет четырьмя кейсами записей с материалами, которые компрометируют президента Петра Порошенко и его окружения.

8 декабря Национальное антикоррупционное бюро начало расследование в отношении так называемых пленок Онищенко.

Украинская правда

Темы: НАБУ Онищенко
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Суд не назначил Охендовскому миллионный залог 21 декабря 2016, 14:43
НАБУ ищет причастность Охендовского к другим делам 21 декабря 2016, 14:34
НАБУ допросит Онищенко уже в четверг 21 декабря 2016, 11:31
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
Турчинов: В районе Светлодарской дуги мы заняли новые позиции
При попытке задержания застрелился экс-заместитель главы "Нафтогаза"
Суд не назначил Охендовскому миллионный залог
Одного бойца взяли в плен на Светлодарской дуге – штаб
Все новости
Литература

Белорусские писатели о книгоиздательстве и влиянии украинской литературы

Сны

Школа, падение, секс: опрос выявил самые распространенные сны