Суд не отстранил от должности Охендовского

Соломенский райсуд Киева решил не отстранять от занимаемой должности председателя ЦИК Михаила Охендовского.

Такое решение в среду вечером принял судья Виталий Украинец.

"В удовлетворении ходатайства детективов НАБУ, поддерживаемого детективами САП отказать", - отметил судья.

Специализированная антикоррупционная прокуратура планирует обжаловать это решение в апелляционном суде.

"Решение незаконное, будем обжаловать его в апелляционном суде", - отметил прокурор Владимир Кривенко.

В свою очередь Михаил Охендовский сказал, что "частично удовлетворен этим решением".

13 декабря стало известно, что Охендовскому вручили уведомление о подозрении прямо в аэропорту "Борисполь". Тогда в комментарии УП руководитель САП заявил, что в частности будет ходатайствовать об отстранении Охендовского от должности.

Детективы НАБУ и прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры установили, что Охендовский как член ЦИК в 2012 году якобы по поручению членов Партии регионов и за счет этой политсилы 6 раз ездил за границу, чтобы убедить мир в демократичности избирательного процесса в Украине.

По словам руководителя САП Назара Холодницкого, документы "черной бухгалтерии" подтверждают 4 случая получения Охендовским наличности в офисе Партии регионов в Киеве на общую сумму 16 734 долларов США.

Сам Охендовский называет уголовное производство сфабрикованным.

Специализированная антикоррупционная прокуратура ходатайствовала в Соломенском райсуде Киева об избрании Охендовского пресечения в виде залога в размере 1 миллиона 291 000 гривен.

Роман Кравец, УП