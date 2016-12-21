Суд не отстранил от должности Охендовского
Соломенский райсуд Киева решил не отстранять от занимаемой должности председателя ЦИК Михаила Охендовского.
Такое решение в среду вечером принял судья Виталий Украинец.
"В удовлетворении ходатайства детективов НАБУ, поддерживаемого детективами САП отказать", - отметил судья.
Специализированная антикоррупционная прокуратура планирует обжаловать это решение в апелляционном суде.
"Решение незаконное, будем обжаловать его в апелляционном суде", - отметил прокурор Владимир Кривенко.
В свою очередь Михаил Охендовский сказал, что "частично удовлетворен этим решением".
13 декабря стало известно, что Охендовскому вручили уведомление о подозрении прямо в аэропорту "Борисполь". Тогда в комментарии УП руководитель САП заявил, что в частности будет ходатайствовать об отстранении Охендовского от должности.
Детективы НАБУ и прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры установили, что Охендовский как член ЦИК в 2012 году якобы по поручению членов Партии регионов и за счет этой политсилы 6 раз ездил за границу, чтобы убедить мир в демократичности избирательного процесса в Украине.
По словам руководителя САП Назара Холодницкого, документы "черной бухгалтерии" подтверждают 4 случая получения Охендовским наличности в офисе Партии регионов в Киеве на общую сумму 16 734 долларов США.
Сам Охендовский называет уголовное производство сфабрикованным.
Специализированная антикоррупционная прокуратура ходатайствовала в Соломенском райсуде Киева об избрании Охендовского пресечения в виде залога в размере 1 миллиона 291 000 гривен.
Роман Кравец, УП
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