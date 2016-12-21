Олифер: Россия блокирует процесс поиска пропавших без вести на Донбассе

Трехсторонняя контактная группа приняла заявление о необходимости бессрочного прекращения огня в преддверии новогодних праздников, начиная с 00.00 24 декабря 2016 года.

Об этом сообщила Дарья Олифер - пресс-секретарь представителя Украины в трехсторонней контактной группе Леонида Кучмы.

По ее словам, заседание ТКГ, которое прошло в Минске 21 декабря, было завершающим в 2016 году.

"Вопрос освобождения наших граждан будет стоять во время проведения скайп-встречи Трехсторонней контактной группы, которая по требованию украинской стороны должна состояться в пятницу, 23 декабря. Мы также потребовали освобождения 5 подростков, которые были незаконно задержаны в Донецке. Представители ОРДО пообещали отпустить их под домашний арест до Нового года", - написала Олифер на Facebook.

"Чтобы вывести этот процесс из глухого угла, мы готовы содействовать досрочному освобождению 15 человек, которые отбывают наказания за преступления, совершенные в связи с конфликтом на Донбассе. Это предложение получилось высокую оценку ОБСЕ", - добавила она.

Также украинская сторона поддержала инициативу Международного Комитета Красного Креста начать в рамках Минских консультаций работу по вопросам поиска пропавших без вести. "Однако этот процесс заблокирован российской стороной", - подчеркнула пресс-секретарь Кучмы.

Кроме того, по ее словам, со стороны ОРЛО продолжается блокирование работы КПВВ в Золотом.

"Этот пункт пропуска необходим, в первую очередь, мирным жителям Донбасса. Ответственность за блокирование его работы полностью лежит на представителях отдельных районов Луганской области", - заявила Олифер.

Украинская правда