Дело об убийстве парня из "безумного BMW" передали в суд

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Четверг, 22 декабря 2016, 12:16

В суд передали дело полицейского Сергея Олейника, который стрелял во время преследования BMW в Киеве.

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Киева.

Согласно информации, следствие установило, что патрульный полицейский во время преследования автомобиля, в котором находились 4 человека, превысил служебные полномочия и незаконно осуществил выстрелы из табельного оружия.

В рамках досудебного расследования Олейнику сообщили подозрение по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство), ч. 2 ст. 15 п. 5 ч. 2 ст. 115 (покушение на умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих лиц) и ч. 2 ст. 365 (превышение власти или служебных полномочий) Уголовного кодекса Украины.

Дело будет рассматривать Голосеевский райсуд Киева.

Как известно, ночью 7 февраля киевская патрульная полиция во время преследования застрелила 17-летнего парня, который в компании трех других пытался скрыться на BMW.

Патрульный инспектор Сергей Олейник, который применил оружие для задержания автомобиля-нарушителя в Киеве, подчеркнул, что случайно попал в пассажира.

Главным виновником смерти подростка прокуратура считала водителя автомобиля BMW, который был в состоянии наркотического опьянения.

Водителя BMW Ростислава Храпачевского подозревают в сопротивлении полиции.

Украинская правда

Темы: полиция суд
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IP: 77.222.145.---ReAlex22.12.2016 15:05
Вочевидь сторона "шаленого BMW" тисне на суд щоб усю вину перевести на патрульного.
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