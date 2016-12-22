Суд отказался дать добро на задержание экс-главы Высшего хозсуда – СМИ
Печерский районный суд Киева отказался разрешить Генеральной прокуратуре задержание и доставку в суд бывшего председателя Высшего хозяйственного суда Виктора Татькова.
Об этом сообщают "Українські новини" в четверг, ссылаясь на информированный источник.
"Суд отказал в предоставлении разрешения на задержание и доставку в суд Татькова", – сказал собеседник агентства.
По предварительной информации, суд принял во внимание доводы стороны защиты, что Татьков не скрывается от следствия, а пребывает на лечении за границей.
Как известно, ранее Генпрокуратура объявила Татькова в розыск.
18 октября Генеральная прокуратура сообщила о подозрении Татькову и судье Высшего хозсуда Артуру Емельянову в незаконном вмешательстве в автоматизированную систему распределения дел.
При этом защита Татькова сообщила, что экс-глава Высшего хозсуда выехал на лечение за границу.
29 сентября Верховная Рада уволила Татькова с должности судьи в порядке выполнения закона "Об очищении власти" (люстрации).
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