Суд отказался дать добро на задержание экс-главы Высшего хозсуда – СМИ

Печерский районный суд Киева отказался разрешить Генеральной прокуратуре задержание и доставку в суд бывшего председателя Высшего хозяйственного суда Виктора Татькова.

Об этом сообщают "Українські новини" в четверг, ссылаясь на информированный источник.

"Суд отказал в предоставлении разрешения на задержание и доставку в суд Татькова", – сказал собеседник агентства.

По предварительной информации, суд принял во внимание доводы стороны защиты, что Татьков не скрывается от следствия, а пребывает на лечении за границей.

Как известно, ранее Генпрокуратура объявила Татькова в розыск.

18 октября Генеральная прокуратура сообщила о подозрении Татькову и судье Высшего хозсуда Артуру Емельянову в незаконном вмешательстве в автоматизированную систему распределения дел.

При этом защита Татькова сообщила, что экс-глава Высшего хозсуда выехал на лечение за границу.

29 сентября Верховная Рада уволила Татькова с должности судьи в порядке выполнения закона "Об очищении власти" (люстрации).