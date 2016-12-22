Печерский суд разрешил следователю забрать у Путина письма Януковича

Печерский райсуд Киева удовлетворил ходатайство следователя о предоставлении временного доступа к вещам и документам, находящимися в распоряжении Администрации президента России.

Такое решение суд принял 14 декабря по ходатайству старшего следователя по особо важным делам Главной военной прокуратуры Генпрокуратуры Украины Вадима Приймачка в уголовном производстве в отношении Виктора Януковича о государственной измене (№42016000000001594).

Следователь хочет ознакомиться с оригиналами заявления экс-президента Украины от 1 марта 2014 года на имя президента России с просьбой использовать Вооруженные силы РФ на территории Украины, а также других обращений Виктора Януковича к Владимиру Путина за период "с 01.03.2014 года по дату проведения выемки и изъять их (осуществить их изъятие)".

Приймачок объяснил, что в уголовном производстве возникла необходимость провести почерковедческую экспертизу принадлежности подписи Януковичу в заявлении от 1 марта 2014 года, о котором заявлял постоянный представитель РФ при ООН на 7124-м заседании Совета Безопасности ООН.

Суд решил ходатайство удовлетворить.

Посему следователю и представителям компетентных органов РФ, к которым следователь или прокурор обратятся с запросом о предоставлении международной правовой помощи, предоставлена возможность получить временный доступ к вещам и документам в Кремле и ознакомиться с оригиналами заявлений Януковича на имя Путина, начиная с 1 марта 2014 года, и осуществить их изъятие.

Постановление будет действовать 30 дней, начиная со дня принятия решения следственным судьей.

"В случае невыполнения постановления о временном доступе к вещам и документам следственный судья, суд по ходатайству стороны уголовного производства, которой дано право на доступ к вещам и документам на основании постановления, имеет право принять постановление о разрешении на проведение обыска согласно положениям этого Кодекса с целью отыскания и изъятия указанных вещей и документов", – сказано в решении суда.

Постановление обжалованию не подлежит.

Следственный судья рассматривал ходатайство в отсутствии представителя лица, во владении которого находятся документы, отмечается в тексте решения.

Как известно, Янукович скрывается в России.

Генеральная прокуратура Украины вызвала его на допросы по делу о государственной измене как подозреваемого на 5 и 9 декабря – Янукович не явился, однако его адвокат заявил о готовности экс-президента дать показания по видеосвязи или в РФ.

28 ноября генпрокурор Юрий Луценко объявил подозрение Януковичу, когда тот вышел на видеосвязь из ростовского суда со Святошинским райсудом Киева как свидетель по делу против бывших "беркутовцев". Экс-президента обвиняют в государственной измене и содействии России в развертывании агрессии против Украины.

3 марта 2014 года стало известно, что Янукович просил Путина применить свои войска для "восстановления законности" в Украине, из которой он сбежал после расстрелов протестующих на Майдане.

На следующий день Путин заявил, что пока у России нет необходимости использовать войска в Крыму, но если повод будет – их могут задействовать. Однако Россия и без того аннексировала Крым и начала агрессию на востоке Украины, воспользовавшись сменой власти в Киеве.

Алена Рощенко, УП