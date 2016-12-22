ВСУ готовы выполнять новый "режим тишины" на Донбассе – штаб АТО

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Четверг, 22 декабря 2016, 14:48

Вооруженные силы Украины готовы к выполнению решения Трехсторонней контактной группы по прекращению огня с полуночи 24 декабря.

Об этом во время брифинга в четверг заявил спикер Министерства обороны из вопросов АТО Александр Мотузяник, отвечая на вопрос журналистов.

По словам полковника, Вооруженные силы Украины и в целом силы антитеррористической операции неоднократно демонстрировали готовность к выполнению минских договоренностей.

"Тяжелое вооружение было отведено, были соблюдены режим прекращения огня", – отметил Мотузяник.

"И в дальнейшем ВСУ готовы выполнять мирный план президента. Вместе с тем мы оставляем за собой право в случае провокационных обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований, которые несут угрозу военнослужащим ВСУ, вести ответный огонь", – отметил полковник.

В то же время Мотузяник еще раз подчеркнул, что Вооруженные силы Украины готовы к выполнению очередных решений минской группы.

Ранее члены Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины заявили, что поддерживают режим полного прекращения огня с 00:00 24 декабря на Донбассе в связи с предстоящими праздниками.

Валентина Романенко, УП

Темы: Донбасс
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