У четверг боевики уже несколько раз пытались захватить позиции ВСУ

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Четверг, 22 декабря 2016, 15:22

В течение четверга боевики уже несколько раз пытались захватить позиции сил АТО в районе Светлодарской дуги, обстрелы продолжаются.

Об этом "Украинской правде" сообщил пресс-офицер подразделения, находящегося на позициях в этом районе.

"Сейчас идут активные боевые действия, продолжается мощный обстрел наших позиций", - сказал он и добавил, что обстрелы происходят, в том числе и из тяжелой артиллерии.

"На сегодняшний день уже было несколько попыток боевиков вернуть себе позиции, которые они покинули, и на которых мы закрепились. Все идет по стандартной схеме – сначала они накрывают наши позиции тяжелым калибром, а затем идет пехота", - рассказал он.

В сообщении Минобороны уточнили, что с 09.00 до 09.45 террористические группировки численностью до одного взвода предприняли попытку выбить подразделения Вооруженных Сил  с занимаемых позиций. Получив отпор, враг повторно предпринял попытку штурма.

Все атаки отражены, противник вынужден был отступить. Потерь среди личного состава нет, потери противника уточняются.

В свою очередь пресс-офицер Совместного центра по контролю и координации прекращения огня Тарас Грень сообщил УП, что украинская сторона в течение обострения на Светлодарской дуге пытается добиться прекращения огня через российскую сторону.

"В российской стороне СЦКК прошла ротация, поэтому эффективность их работы сильно упала, однако мы все время пытаемся добиться прекращения огня", - сказал он.

Как известно, обострение на Светлодарской дуге в районе Луганского началось в воскресенье. Боевики начали наступление на позиции ВСУ, были отброшены, после чего силы АТО заняли их позиции, которые держат до сих пор.

После этого боевики неоднократно пытаются убить силы АТО с этих позиций.

Оксана Коваленко, УП

Темы: Донбасс АТО
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Комментарии — 2
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IP: 70.48.114.---stork22.12.2016 18:59
Mykola Bratiichuk:
Якщо бойовики по кілька разів на день атакують. Криють наші позиції артилерією, то це означає, що вони активні та мотивовані. А отже всі ці розмови про бардак в рядах бойовиків, якими нас кормлять всі речники АТО просто нічого не варті. ЧОмусь згадуються слова, здається Білецького, що наша армія, дякуючи увазі Головнокомандуючого з його шоблою, зараз в такому стані, що 2-м повноцінним батальйонам російськох армій з відповідною підтримки хватило б 2-х днів щоб з нею покінчити. Як розписували в ЗМІ а Порошенко піарився на нових машинах для АТО а почалися бої-жодної машини і
Ти б перевірив та порівняв, скільки брехні виливають ординські ЗМІ на голови спантеличиних ординців. Запевняю, рахунок буде 10:1 навашу користь.
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IP: 157.158.16.---Mykola Bratiichuk22.12.2016 17:23
Якщо бойовики по кілька разів на день атакують. Криють наші позиції артилерією, то це означає, що вони активні та мотивовані. А отже всі ці розмови про бардак в рядах бойовиків, якими нас кормлять всі речники АТО просто нічого не варті. ЧОмусь згадуються слова, здається Білецького, що наша армія, дякуючи увазі Головнокомандуючого з його шоблою, зараз в такому стані, що 2-м повноцінним батальйонам російськох армій з відповідною підтримки хватило б 2-х днів щоб з нею покінчити. Як розписували в ЗМІ а Порошенко піарився на нових машинах для АТО а почалися бої-жодної машини і пораниних вивозили на тих самих стареньких жигулях, що і 2 роки тому. Якщо врахуати коєфіцієнт брехні речників АТО, який оцінюється в 10, то напевно ситуація зовсім не така вже райдужна.
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