Грицак: Россия отпустит Сущенко, когда ей это будет выгодно

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Четверг, 22 декабря 2016, 15:51

Председатель СБУ Василий Грицак считает, что журналист "Укринформа" Роман Сущенко является заложником официальной политики России, которая не отпустит его в правовом поле, а будет ждать, когда им это станет политически выгодно.

Такое мнение он высказал в интервью "Укринформу".

"У Романа профессиональные адвокаты, обсуждение его судьбы постоянно продолжается в СМИ. С другой стороны, такая публичность и внимание к делу Романа соблазняет российскую сторону "играть на нервах", выдумывать новые обвинения и затягивать процесс... Журналист Роман Сущенко является заложником официальной политики России, которая не отпустит его в правовом поле, а будет ждать, когда им это станет политически выгодно", – сказал председатель СБУ.

По его словам, представители Службы безопасности принимают активное участие в процессе освобождения заложников, этот процесс продолжается постоянно.

"На сегодня мы имеем информацию о пребывании в тюрьмах террористов 109 наших ребят, еще 492 человека считаются пропавшими без вести. Мы готовы идти на уступки в этом вопросе, чтобы быстрее вернуть пленников к семьям", – заявил он.

Грицак напомнил, что Украина инициировала обмен 59 подтвержденных боевиками заложников на 228 человек, находящихся под следствием, дела по которым рассматриваются судами или уже отбывают наказание. Он заверил, что СБУ приложит максимум усилий, чтобы этот обмен состоялся до Рождественских праздников.

Руководитель СБУ напомнил также, что для того, чтобы этот процесс начался в одностороннем порядке, Украина готова передать 15 человек из списка террористов уже в ближайшие дни.

"Надеюсь, что освобождение из плена несколько дней назад нашего десантника – защитника Донецкого аэропорта Тараса Колодия является свидетельством реальной реанимации процесса обмена", – сказал Грицак.

Как известно, корреспондент "Укринформа" во Франции Роман Сущенко был задержан 30 сентября в Москве, где находился с частным визитом.

Его обвинили в шпионаже, заявив, что он является сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины.

В ГУР опровергли обвинения ФСБ.

28 ноября Лефортовский суд Москвы продлил арест до конца января украинскому журналисту.

Темы: Сущенко заложники Росcия СБУ Грицак
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IP: 93.74.55.---ЦЮК22.12.2016 18:49
Одна із причин того, що в російських в'язницях до цього часу знаходиться багато безневинних українських громадян, це відсутність у наших спецслужб належного обмінного резерву. А те що пропонується для обміну, путінський режим не цікавить. В державних органах України немало агентів Кремля, яких за часів януковича пачками могли вербувати, але чомусь їх не викривають і не обмінюють на наших патріотів.
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